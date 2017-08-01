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Паромы на Байкале перевели на круглосуточный режим из-за скопления туристов

Сибирь
1 августа, 9:34 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, августа. /ТАСС

29 июля на переправе на Ольхон вышел из строя один из трех паромов, что привело к многочасовой очереди

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Остров Ольхон

Остров Ольхон

© ТАСС/ Михаил Мордасов

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Паромная переправа с острова Ольхон на Байкале временно перешла на круглосуточный режим работы из-за скопления туристов, которые вынуждены были простаивать в очереди от девяти часов до суток. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Руслана Болотова.

В минувшую субботу на переправе на Ольхон вышел из строя один из трех паромов - "Семен Батагаев", что привело к многочасовой очереди туристов, многие из которых вынуждены были ночевать прямо на переправе, а также к стычкам и массовым конфликтам. Для снятия напряженности на Ольхон были направлены пять экипажей полиции.

"Бригады, обслуживающие паромы, по технике безопасности не могут работать круглосуточно. Поэтому мы проработали вопрос привлечения дополнительных сил. Таким образом, в минувшую ночь для ликвидации очереди из автотранспортных средств на подъездах к паромной переправе Сахюрта - остров Ольхон подрядной организацией ПАО "ВСРП" была организована круглосуточная работа паромов "Дорожник" и "Ольхонские Ворота", - сказал Болотов.

Предполагается, что в ближайшие дни специалисты продолжат работать посменно. За последние сутки каждый паром совершил по 25 рейсов, из них по семь - в ночное время.

По данным местных властей, за сутки очередь на ольхонский паром с 700 машин снизилась примерно до 120. Для ремонта вышедшего из строя парома на место прибыла бригада специалистов завода-изготовителя. Ожидается, что к работе "Семен Батагаев" сможет приступить уже 3 августа.

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только туристическим центром, но также и географическим и сакральным центром озера. Он входит в границы особо охраняемых территорий "Заповедного Прибайкалья". В последние годы Ольхон страдает от воздействия людей на экологию из-за возросшего туристического потока на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.

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