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Экспедиция WWF подтвердила наличие одного снежного барса на плато Укок на Алтае

Сибирь
17 августа, 15:51 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 17, августа. /ТАСС

Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По подсчетам экспертов, в РФ осталось не более 50-70 особей

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© EPA/FEDERICO GAMBARINI

ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Экспедиция Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), проходившая с 24 июля по 4 августа, подтвердила крайне низкую численность снежного барса на плато Укок в Республике Алтай. Во время исследований была обнаружена лишь одна особь, сообщили в четверг в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

"К сожалению, оказалось, что численность барсов на плато Укок очень низка - подтвердилось обитание как минимум одной особи. Скорее всего, с российской стороны хребтов Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола обитает две-три особи, но не больше. Наиболее благоприятны для ирбиса оказались отроги горного массива Табын-Богдо-Ола и его стык с хребтами Сайлюгем и Южный Алтай. За все время экспедиции мы видели очень мало копытных, то есть пищи для ирбиса на Укоке недостаточно, и особенно низкая численность копытных вдоль границ с Казахстаном и Китаем", - сказали в пресс-службе WWF.

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Участниками стали сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF, Сайлюгемского национального парка и природного парка "Зона покоя Укок". На высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря специалисты прошли пешком и проехали на автомобилях около 800 километров и проложили 25 маршрутов по бассейнам горных рек. Автоматические камеры установили в местах обнаружения следов присутствия барса.

"На плато Укок планировалось установить 20 фото- и видеоловушек, но так следов найдено очень мало, для экономии ресурсов при последующей проверке камеры поставили только в трех точках, где отметился ирбис и может появиться вновь, всего 10 фотоловушек. Проверка камер намечена на сентябрь 2017 года. В сентябре проверять камеры поедут ученые и жители соседних сел, которые участвуют в проекте WWF по вовлечению охотников в природоохрану", - пояснили в организации

Препятствие для перемещения

Как рассказал ТАСС заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов, во время экспедиции было установлено, что перемещению копытных, в частности горных баранов аргали, мешает 50-километровый забор из колючей проволоки вдоль российско-монгольской границы, установку которого начали, а потом бросили пограничники со стороны Монголии.

"Прорабатывается возможность разбора этого заграждения и вывоза за пределы Укока. Аргали на плато обитают в небольших количествах, нельзя говорить об острой проблеме, но в любом случае, в сплошных заборах для животных ничего хорошего нет", - пояснил Маликов, отметив, что для снежных барсов забор проблемой не является.

Как сообщалось ранее, в этом году WWF при поддержке одной из компаний начнет долгосрочный проект по изучению популяции снежного барса на плато Укок. Осенью специалисты WWF разработают "паспорта" ирбисов с описанием каждой особи на основании изображений фото- и видеоловушек, следов жизнедеятельности зверей и результатов ДНК-анализа. Паспорта для барсов подготовят с использованием онлайн-базы данных "Ирбис" - система содержит всю информацию об известных особях - от координат и частоты встречи до рисунка пятен на шкуре.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По оценкам экспертов WWF, в РФ осталось не более 50-70 особей снежного барса. Численность снежного барса в Республике Алтай - 40 особей.

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