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Пожар в здании суда в Чите потушен

Сибирь
31 августа, 14:52 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, пострадавших нет

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ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Забайкальского краевого суда в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС по региону.

"Пожар потушен, идет проливка, разборка", - сказали в главке.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия, движение возле здания суда перекрыто экипажами ДПС.

Ранее пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк сообщила ТАСС, что возгорание произошло после окончания рабочего дня, и большинство сотрудников к этому времени покинули здание. Пострадавших нет.

В региональном ГУ МЧС добавили, что площадь пожара - около 150 квадратных метров. Горели крыша, мансарда.

По данным управления, на тушении пожара были задействованы 12 автоцистерн, две автолестницы, около 30 человек.

Причина возгорания пока не установлена.

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