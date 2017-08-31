Пожар в здании суда в Чите потушен

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ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Забайкальского краевого суда в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС по региону.
"Пожар потушен, идет проливка, разборка", - сказали в главке.
Как сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия, движение возле здания суда перекрыто экипажами ДПС.
Ранее пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк сообщила ТАСС, что возгорание произошло после окончания рабочего дня, и большинство сотрудников к этому времени покинули здание. Пострадавших нет.
В региональном ГУ МЧС добавили, что площадь пожара - около 150 квадратных метров. Горели крыша, мансарда.
По данным управления, на тушении пожара были задействованы 12 автоцистерн, две автолестницы, около 30 человек.
Причина возгорания пока не установлена.