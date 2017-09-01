Против жителя Читы после пожара в здании суда возбуждено дело

ЧИТА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Читы, который ремонтировал кровлю здания Забайкальского краевого суда, где в четверг произошел пожар. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил заместитель прокурора Центрального района города Максим Фролов.

"Уголовное дело возбуждено дознавателем ГУ МЧС по Забайкальскому краю по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем") в отношении жителя Читы, который проводил ремонтные работы по гидроизоляции кровли с использованием газовой горелки", - сказал Фролов.

Он добавил, что, по предварительным данным, ущерб от пожара превысил 250 тыс. рублей.

Как сообщалось, 31 августа после окончания рабочего дня в краевом суде произошел пожар. Наиболее вероятной причиной пожара в региональном ГУ МЧС назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила около 150 кв. м, горели крыша, мансарда; никто не пострадал.