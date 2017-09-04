Власти Бурятии организуют добровольную сертификацию турбаз для безопасности туристов

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Бурятии организует сертификацию средств размещения, главным образом турбаз на Байкале, и составит перечень рекомендованных мест для отдыха. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по туризму республиканского Минэкономики Баярма Цыдыпова.

Такие меры местные власти решили предпринять после случая массового отравления на базе отдыха в августе этого года. Тогда медпомощь понадобилась более 80 детям и взрослым.

"После этого случая мы приняли решение, что комитет по туризму будет вести реестр коллективных средств размещения, которые пройдут добровольную сертификацию безопасности услуг, питания и размещения. По ее итогам мы будем рекомендовать те или иные базы отдыха для семей с детьми, для организованных групп детей", - сообщила Цыдыпова.

На турбазе, где произошло ЧП, одновременно проходили три мероприятия для школьников: танцевальный фестиваль, слет детского кино и сбор изучающих английский язык. По словам Цыдыповой, средство размещения не является детским лагерем, которые в обязательном порядке входят в специальный реестр и контролируются всеми надзорными органами. "Организаторы мероприятий просто воспользовались услугами предпринимателя, а заходить к нему с проверками можно только по сигналу - жалобе", - пояснила собеседница агентства.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, здесь ключевую роль играет ответственность бизнеса. "Бизнес должен зарабатывать, но не любой ценой. Та турбаза рассчитана на 200 гостей, а принимала около 300. Понятно, что пищеблок был перегружен. Там выявлен целый комплекс нарушений, - сообщил он ТАСС. - Мы этим вопросом озадачены, и к следующему туристическому сезону будет выработан порядок проверочных процедур, а также меры по повышению безопасности в местах массового отдыха людей".