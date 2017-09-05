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Россельхознадзор прогнозирует обострение АЧС в ноябре в Омской области

Сибирь
5 сентября, 15:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, сентября. /ТАСС

В настоящее время в регионе зарегистрировано 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, уничтожены 14 тыс. свиней

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), согласно прогнозу Россельхознадзора, может обостриться в середине ноября в Омской области, сообщил во вторник заместитель руководителя ведомства Николай Власов.

"Судя по всему, болезнь была занесена в регион в середине мая. В течение двух месяцев АЧС присутствовала нераспознанной. Многое зависит от начала зимы, но мы прогнозируем обострение в середине ноября", - сказал Власов на совещании с полпредом президента РФ в СФО.

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По его словам, на первом месте по риску переноса АЧС - Новосибирская область, затем Томская область, Алтайский и Красноярский края. "Если в Омской области не будут ликвидированы свиньи в личных подсобных хозяйствах и кабаны в лесах, то возникнет очаг стационарного благополучия. Свиноводство в соседних регионах станет невозможным", - добавил он.

Власов добавил, что особый риск для распространения АЧС представляют подсобные хозяйства ФСИН, так как заключенные получают посылки из разных регионов страны. АЧС в исправительной колонии №8 в Омской области была зарегистрирована в конце августа. Из-за этого будет уничтожено поголовье свиней в колониях №3, №7 и №8, поселке Омском, деревне Ракитинка и на части территории Советского округа города Омска.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского и Калачинского районов. На сегодня в регионе действует 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, всего уничтожены 14 тыс. свиней.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находится три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. животных), "Омский Бекон" (150 тыс.) и "Титан-Агро" (70 тыс.).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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