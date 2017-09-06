Около 40 млн рублей направят на защиту от АЧС в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Алтайского края, который находится в тройке регионов Сибирского федерального округа (СФО) по опасности переноса африканской чумы свиней (АЧС), направят около 40 млн рублей на защиту от этого заболевания. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"По ведомственной целевой программе, рассчитанной до 2018 года, объемом финансирования из регионального бюджета предусмотрен в 38 млн 785 тыс. рублей. Приобретается спецтехника для дезинфекции, лабораторное оборудование, установки для уничтожения биоотходов, холодильные камеры для хранения задержанных животноводческих грузов", - уточнили в администрации.

По данным пресс-службы, уже приобретено шесть передвижных крематоров, что позволит при необходимости не вывозить опасный груз, а ликвидировать на месте, и две холодильные камеры.

Инспекторы управления ветеринарии края провели 441 проверку личных подсобных хозяйств (ЛПХ). С начала года в регионе выявлено 131 нарушение правил содержания свиней, по которым наложено 80 штрафов на сумму более 40 тыс. рублей, а в пяти случаях материалы переданы в прокуратуру.

Ранее в среду губернатор края Александр Карлин сообщил, что местные власти контролируют ситуацию, но Алтайский край относится к регионам с высоким риском распространения эпизоотии, так как животноводство в субъекте развито масштабно - более 600 тыс. свиней, есть как крупные свинокомплексы, так и ЛПХ.

Кроме того, регион является приграничным с Новосибирской областью, граничащей с Омской областью, где действует 28 очагов АЧС в 11 районах.

Для снижения опасности переноса АЧС в регион из Омской области в Алтайском крае увеличили количество разрешений на отстрел диких кабанов. Также введен запрет на продажу владельцам домашних животных пищевых отходов организаций общепита, а агропредприятиям, сотрудничающим с Омской областью, рекомендовано сменить поставщиков.

Заместитель руководителя Россельхознадзоа Николай Власов ранее обозначил Алтайский край как один из самых рискованных по переносу АЧС наряду с Новосибирской, Томской областями и Красноярским краем.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.