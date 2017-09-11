Сообщения о подозрительных предметах в ряде учреждений Омска не подтвердились

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ОМСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правоохранительные органы не обнаружили взрывные устройства в ряде учреждений Омска, которые были эвакуированы из-за серии звонков об обнаруженных подозрительных предметах. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы областного УМВД Алексей Командыков. Список учреждений представитель УМВД раскрыть отказался.
"Проверка закончена, ничего опасного не обнаружено", - сказал Командыков.
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что были проверены 24 объекта. "Это мэрия города, как минимум две школы, несколько торгово-развлекательных центров, - сказал собеседник агентства. - Было также сообщение о минировании отделения пенсионного фонда, но не уточнялось, какого именно - поэтому были эвакуированы все отделения".
В Министерстве здравоохранения Омской области ТАСС сообщили, что из-за ложных вызовов почти треть бригад скорой помощи не работала на вызовах.
"У нас в Омске 90 бригад, из них 25 сегодня впустую простояли на этих мероприятиях. Конечно, время ожидания для пациентов значительно увеличилось, но при проверке зданий помимо спасателей и полиции обязательно должны быть скорые", - сказал представитель Минздрава.
Вечером 10 сентября в Омске поступало сообщение о минировании мэрии, где размещается городская избирательная комиссия. Здание было эвакуировано, но проверка не подтвердила наличие взрывных устройств. Инцидент на работе избирательной комиссии, подводившей итоги выборов в горсовет, не сказался.