Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Красноярском крае, предстанет перед судом

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Командир вертолета Robinson-66, потерпевшего год назад крушение в Красноярском крае предстанет перед судом, ему грозит до двух лет лишения свободы.

"В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело в отношении командира воздушного судна Robinson-66, нарушившего правила безопасности движения. Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", - сообщает в четверг пресс-служба Западно- Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилоту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших за собой причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба"). Эта статья предполагает максимального наказание до двух лет лишения свободы.

По версии Западно-Сибирского следственного управления СК России, 15 сентября 2016 года пилот при выполнении взлета с посадочной площадки в поселке Нарва Манского района Красноярского края нарушил процедуру контрольного зависания вертолета в воздухе и рекомендованный профиль взлета, вследствие чего вертолет потерпел крушение.

В момент крушения пострадал один из членов экипажа: его здоровью причинен тяжкий вред. Кроме того, собственнику воздушного судна - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" причинен материальный ущерб на сумму 54 млн 564 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Манский районный суд Красноярского края.