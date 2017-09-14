Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеля

ОМСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Жители Омска засыпали дорожную яму на одной из улиц города картофелем - такую фотографию очевидцы выложили в сети "ВКонтакте".

Омские дороги стали известны на всю Россию в 2016 году, когда жительница города Екатерина Черненко в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на их плохое состояние. После этого дорожный фонд региона вырос до рекордных 7,7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

"Улица 50 лет Октября, 118. Заделали яму картошкой", - гласит лаконичная подпись под фотографией.

"Белорусские технологии", "Так и будет там расти, каждый год свежая заплатка" - так пользователи соцсетей язвительно прокомментировали необычный способ ямочного ремонта, но уже днем жители Омска рассказали, что ремонт оказался некачественным, машины картошку просто раздавили. "Видимо, прошлогодняя была", - шутят омичи.

В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск констатировал, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области. Он посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте дорог, а не на освоении денег.

В этом году дорожный фонд Омской области составил 7,7 млрд рублей - из этих средств более 2 млрд были предоставлены муниципалитетам в виде субсидии, 1,7 млрд пошли на содержание региональной дорожной сети, 1,2 млрд - на строительство и реконструкцию дорог и около 1,5 млрд рублей - на текущий и капитальный ремонт магистралей.