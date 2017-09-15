У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски

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КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Обыски прошли у заместителя начальника полиции по Красноярскому краю Эдуарда Хавабу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.
"В рамках дела о коррупции двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, у Хавабу проведены обыски, они прошли и на рабочем месте и дома", - сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что замначальника полиции не имеет статус подозреваемого.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю и оперуполномоченного угрозыска по подозрению в получении крупной взятки. Полицейских и 34-летнего посредника, передавшего взятку, задержали сотрудники управления ФСБ. В ГУ МВД по данному факту была начата служебная проверка.
Ранее на канале YouTube появился видеоролик "Красноярск +криминал=коррупция", где Хавабу обвиняется в создании криминальной группировки из числа сотрудников правоохранительных органов, которая занималась рейдерскими захватами предприятий, покровительстве бутлегерам и лицам занимающихся незаконным обналичивании средств, крышевании игорного бизнеса. "Правой рукой" Хавабу назван задержанный ранее замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский.