Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски

Сибирь
15 сентября, 8:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, сентября. /ТАСС

По данным СК, Эдуард Хавабу не имеет статус подозреваемого

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Обыски прошли у заместителя начальника полиции по Красноярскому краю Эдуарда Хавабу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

"В рамках дела о коррупции двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, у Хавабу проведены обыски, они прошли и на рабочем месте и дома", - сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что замначальника полиции не имеет статус подозреваемого.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю и оперуполномоченного угрозыска по подозрению в получении крупной взятки. Полицейских и 34-летнего посредника, передавшего взятку, задержали сотрудники управления ФСБ. В ГУ МВД по данному факту была начата служебная проверка.

Ранее на канале YouTube появился видеоролик "Красноярск +криминал=коррупция", где Хавабу обвиняется в создании криминальной группировки из числа сотрудников правоохранительных органов, которая занималась рейдерскими захватами предприятий, покровительстве бутлегерам и лицам занимающихся незаконным обналичивании средств, крышевании игорного бизнеса. "Правой рукой" Хавабу назван задержанный ранее замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Абаковский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
2
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
3
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
4
Шестилетний российский ребенок скончался в Норвегии в результате врачебной ошибки
5
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
6
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
7
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама