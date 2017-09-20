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Во всех муниципалитетах Иркутской области начат отопительный сезон

Сибирь
20 сентября, 9:29 UTC+3 ТАСС

В Вихоревке, где в прошлом году отопительный сезон часто срывался, все тепловые системы были запущены еще 18 сентября

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Около тысячи котельных начали работу во всех муниципальных образованиях Иркутской области. В Вихоревке, где в прошлом году отопительный сезон часто срывался, все тепловые системы были запущены еще накануне и выйдут на необходимые параметры к 22 сентября, сообщает в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

"Отопительный период начался во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Сегодня запущены 984 котельных, продолжается подключение к теплоснабжению жилого фонда в населенных пунктах области, подано тепло в 4,5 тыс. социальных объектов", - говорится в сообщении.

Теплоисточники ОАО "Иркутскэнерго" во всех городах области работают на отопление и горячее водоснабжение.

"В основном сформирован нормативный запас угля и жидкого топлива, в том числе для ТЭЦ Байкальска. Возникающие вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке", - приводит пресс-служба слова замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова.

Отопительный сезон в Вихоревке начался 18 сентября. Как сообщила начальник отдела ЖКХ администрации города Анна Попова, к 22 сентября в городе будут завершены работы по наладке и регулировке гидравлики, все тепловые системы выйдут на необходимые параметры.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года в Иркутской области в связи со срывом отопительного сезона в городском поселении Вихоревка было возбуждено уголовное дело о халатности. В 20-тысячном городе постоянно выходит из строя теплоисточник, отапливающий около 40% жилых домов и ряд соцобъектов. В декабре 2016 года министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов был отправлен в отставку, а в мае глава региона Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города".

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