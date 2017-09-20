Во всех муниципалитетах Иркутской области начат отопительный сезон

Во всех муниципалитетах Иркутской области начат отопительный сезонСибирь 20 сентября, 9:29
Михалков не считает проблемой, что его письмо о выходе из Фонда кино появилось в интернетеКультура 20 сентября, 9:13
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек, разбор завалов продолжаетсяПроисшествия 20 сентября, 9:03
Фонд поддержки олимпийцев дополнительно поощрит российских призеров Игр в ПхенчханеСпорт 20 сентября, 8:41
NASA в 2018 году запустит зонд для исследования СолнцаКосмос 20 сентября, 8:25
Последние из пострадавших от пожаров в Сибири семьи получат жилье до 10 октябряСибирь 20 сентября, 8:05
В Мехико в результате обрушения школы при землетрясении погибли не менее 20 детейПроисшествия 20 сентября, 7:22
В Забайкалье возбуждено уголовное дело из-за хищения средств на расселение ветхого жильяСибирь 20 сентября, 7:20
Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче ШипачеваСпорт 20 сентября, 6:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Около тысячи котельных начали работу во всех муниципальных образованиях Иркутской области. В Вихоревке, где в прошлом году отопительный сезон часто срывался, все тепловые системы были запущены еще накануне и выйдут на необходимые параметры к 22 сентября, сообщает в среду пресс-служба правительства Иркутской области.
"Отопительный период начался во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Сегодня запущены 984 котельных, продолжается подключение к теплоснабжению жилого фонда в населенных пунктах области, подано тепло в 4,5 тыс. социальных объектов", - говорится в сообщении.
Теплоисточники ОАО "Иркутскэнерго" во всех городах области работают на отопление и горячее водоснабжение.
"В основном сформирован нормативный запас угля и жидкого топлива, в том числе для ТЭЦ Байкальска. Возникающие вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке", - приводит пресс-служба слова замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова.
Отопительный сезон в Вихоревке начался 18 сентября. Как сообщила начальник отдела ЖКХ администрации города Анна Попова, к 22 сентября в городе будут завершены работы по наладке и регулировке гидравлики, все тепловые системы выйдут на необходимые параметры.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года в Иркутской области в связи со срывом отопительного сезона в городском поселении Вихоревка было возбуждено уголовное дело о халатности. В 20-тысячном городе постоянно выходит из строя теплоисточник, отапливающий около 40% жилых домов и ряд соцобъектов. В декабре 2016 года министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов был отправлен в отставку, а в мае глава региона Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города".