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Прирост турпотока в Алтайском крае в 2017 году снизится до 3 - 5%

Сибирь
20 сентября, 10:38 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, сентября. /ТАСС

В прошлые годы рост составлял до 10%

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БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Алтайский край в 2017 году, по прогнозам, должно увеличиться на 3 - 5% к 2016 году. Это немного ниже, чем в прошлые годы, когда рост составлял до 10%, сообщил в среду журналистам в рамках заседания правительства края начальник регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

"По полугодию мы подвели первые итоги - турпоток составил порядка 770 тысяч человек, это примерно на 5% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Мы думаем, что тенденция сохранится до конца года, и по итогам мы получим прирост на уровне 3 - 5%", - сказал Захаров.

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Как сообщалось ранее, в прошлые годы турпоток в регионе рос на 5 - 10%. Небольшое снижение, по словам Захарова, связано факторами, характерными и для других регионов РФ. Среди них он назвал открытие ряда зарубежных направлений, которые тем или иным образом влияют на турпоток внутри РФ.

"В этом плане край был меньше затронут, чем другие регионы. Прирост есть, я думаю, что наша основная задача не пытаться нагнать и увеличить цифры турпотока: необходимо работать над его качеством, предлагая новые услуги и увеличивая чек, который гость тратит за сутки пребывания в крае. Я имею в виду не увеличение стоимости проживания, а дополнительные услуги", - отметил Захаров.

Туризм в Алтайском крае - активно развивающаяся отрасль. Как сообщалось ранее, в 2014 году общий турпоток составил 1,64 миллиона человек, в 2015 году - 1,87 миллиона человек, в 2016 году - 2,05 миллиона человек. В крае действует более 980 туристических предприятий, количество мест единовременного размещения с 2014 года увеличилось с 47,3 тысячи до 51 тысячи.

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