Сразу семь снежных барсов зафиксировали фотоловушки в ходе экспедиции на Алтае

ГОРНО-АЛТАЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Фотоловушки на хребте Чихачева в Республике Алтай за время экспедиции по мониторингу снежных барсов смогли зафиксировать сразу семь краснокнижных хищников. Об этом сообщили в среду в пресс- службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"На Алтае завершилась экспедиция "В поисках снежного барса" на хребте Чихачева - на самой границе России и Монголии. Результаты проверки автоматических камер превзошли все ожидания - получены снимки семи разных особей ирбиса. Чаще других на кадрах - известный ученым самец по кличке Хоргай, за жизнью которого ученые следят несколько лет, и камеры фиксировали его и в Монголии, и в Республике Тыва. Кроме того, получены фото двух молодых особей в возрасте около четырех лет, которые держались вместе - эксперты считают, что это могут быть два самца 2013 года рождения из выводка также известной самки Гуты", - сказали в пресс-службе WWF.

По данным организации, камеры зафиксировали и другую самку ирбиса с тремя годовалыми котятами. Кроме того, в трех точках камеры засняли диких котов манулов, горных баранов аргали, волков, росомах и каменных куниц.

Всего участники полевых работ проверили 19 автоматических камер. Некоторые оказались неисправны - их повредили росомахи, которые из любопытства грызли или роняли фотоловушки. Специалисты заменили поврежденные камеры на новые антивандальные в металлических кожухах.

По данным WWF, точная численность ирбиса в мире неизвестна - места его обитания труднодоступны, а сам он живет скрытно. В среднем цифры варьируются от 4 тысяч до 7 тысяч особей. В России эксперты WWF оценивают численность ирбиса в 70 особей, в Республике Алтай - в 40 особей. Горная часть региона - наиболее приемлемая для них среда обитания.

Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.