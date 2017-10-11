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Суд в Красноярске оштрафовал авиакомпанию Azur Air на 600 тыс. руб. за опоздания чартеров

Сибирь
11 октября, 12:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, октября. /ТАСС

Были выявлены задержки авиарейсов из Санкт-Петербурга, Красноярска, Москвы, Челябинска, Барнаула, Сургута, Калининграда, Перми, Воронежа

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© Марина Лысцева/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Советском районе Красноярска рассмотрел несколько административных дел к авиакомпании Azur Air за опоздания рейсов из нескольких городов России. Общая сумма штрафов составила более 600 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По итогам рассмотрения указанных административных дел в течение августа - сентября текущего года мировым судом судебного участка № 87 в Советском районе города Красноярска ООО "Азур Эйр" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения авиакомпанией воздушного законодательства при выполнении чартерных авиарейсов. Были выявлены задержки чартерных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Красноярска, Москвы, Челябинска, Барнаула, Сургута, Калининграда, Перми, Воронежа. Все они произошли этим летом по вине авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания в нарушение закона не предоставляла резервные воздушные суда либо делала это несвоевременно. По результатам проверки в отношении юридического лица были возбуждены административные дела за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

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