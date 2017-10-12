Врио главы Омской области Александр Бурков назначил трех советников

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назначил советников по внутренней политике, финансам и информационной политике, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Задачей советников Александра Буркова будет оперативное информирование главы региона о состоянии дел в соответствующих сферах и контроль за исполнением его поручений. Управление и внутренняя политика региона будут находиться в ведении Андрея Кузнецова, ответственным за финансовый блок назначен Дмитрий Ушаков, Олег Заремба будет курировать информационную политику региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что советники не проживают в Омске и только начали свою работу. Кузнецов - уральский политтехнолог, бывший первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области, Дмитрий Ушаков - представитель московского регионального отделения "Справедливой России". "Последние три года я был заместителем руководителя центрального избирательного штаба партии ["Справедливая Россия"], а теперь буду работать с врио губернатора [Омской области]", - сказал ТАСС Заремба.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ 9 октября 2017 года.