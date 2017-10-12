Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставку

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил правительство региона в отставку, но до момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.

"Следуя требованиям действующего законодательства, врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил текущий состав правительства Омской области в отставку. До момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу в прежнем качестве", - говорится в сообщении.

Врио губернатора подчеркнул, что будет опираться на региональные кадры и не станет торопиться с перестановками в правительстве. "В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде", - приводит пресс-служба слова Бурков.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ 9 октября 2017 года.