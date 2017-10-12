Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставку

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
СБУ вызвала на допрос пять россиян по делу крушения Boeing на Украине в 2014 годуПроисшествия 12 октября, 13:19
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в странеМеждународная панорама 12 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил правительство региона в отставку, но до момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.
"Следуя требованиям действующего законодательства, врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил текущий состав правительства Омской области в отставку. До момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу в прежнем качестве", - говорится в сообщении.
Врио губернатора подчеркнул, что будет опираться на региональные кадры и не станет торопиться с перестановками в правительстве. "В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде", - приводит пресс-служба слова Бурков.
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ 9 октября 2017 года.