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Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставку

Политика
12 октября, 13:28 UTC+3 ОМСК ОМСК 12, октября. /ТАСС

До момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Врио губернатора Омской области Александр Бурков

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил правительство региона в отставку, но до момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.

"Следуя требованиям действующего законодательства, врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил текущий состав правительства Омской области в отставку. До момента назначения нового состава все министры продолжат свою работу в прежнем качестве", - говорится в сообщении.

Врио губернатора подчеркнул, что будет опираться на региональные кадры и не станет торопиться с перестановками в правительстве. "В своей работе планирую целиком и полностью опираться на местные кадры, так что люди пусть работают спокойно. Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде", - приводит пресс-служба слова Бурков.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков был назначен на должность врио губернатора Омской области указом президента РФ 9 октября 2017 года.

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Персоны
Бурков, Александр Леонидович
Темы
Отставки и назначения
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