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В Хакасии открылся детский технопарк "Кванториум"

Сибирь
17 октября, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В центре будет проходить обучение по таким направлениям, как робототехника, промышленный дизайн, IT-технологии, биотехнологии, авто- и авиамоделирование

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся во вторник в Абакане (Хакасия). Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Сегодня в столице Хакасии состоялось... открытие детского технопарка "Кванториум". Технопарк расположился в новом республиканском музее", - говорится в сообщении. В технопарке будет проходить обучение по направлениям: робототехника, промышленный дизайн, IT-технологии, биотехнологии, авто- и авиамоделирование.

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"Кванториум" - это образовательный центр, где будут готовить юных инженеров. "Мы ждем ребят в возрасте от пяти до 18 лет, обучение будет проходить на бесплатной основе. Здесь начинающие техники смогут научиться работать на новейших станках, пользоваться квадрокоптерами, создавать собственных роботов и многому другому" - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Ларису Гимазутину.

На строительство технопарка было выделено 57 млн рублей из федерального бюджета.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

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