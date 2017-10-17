В Дагестане открывается первый детский технопарк "Кванториум"

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" открывают во вторник в Махачкале. В церемонии открытия ожидается участие руководства республики и ректоров главных вузов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Во вторник в Махачкале с участием руководства республики состоится торжественное открытие детского технопарка "Кванториум", где дети смогут получить практические навыки в сфере IT-технологий, физики, математики, проектирования, робототехники. Занятия здесь начнутся с 18 октября", - сказал представитель пресс-службы.

Как рассказала ТАСС начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Дагестана Лариса Калмыкова, детский технопарк в Махачкале построен в рамках федеральной целевой программы по развитию образования.

"В 2016 году мы подали и защитили заявку на строительство в Дагестане детского технопарка "Кванториум". На его создание выделено 57 млн рублей из федерального бюджета и еще 27 млн из регионального бюджета и внебюджетных источников. За счет федеральных средств приобретено современное оборудование, позволяющее решать как учебные, так и реальные задачи", - сказала Калмыкова.

800 детей и пять направлений

По ее словам, для работы "Кванториума" уже сформирован педагогический состав из 15 учителей, которые этим летом прошли специальное повышение квалификации в Москве.

"Планируется, что в технопарке будут обучаться около 800 детей по пяти направлениям: "Робоквантум", "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум" и Hi-tech-цех, который будет совмещать в себе инженерию, искусство и передовые технологии", - сообщила собеседница агентства, отметив, что выбранные направления на данный момент для региона актуальны.

Технопарк также станет площадкой для взаимодействия колледжей, высокотехнологичных предприятий, вузов республики со школами. Это делается для подготовки нового поколения профессионалов, отметили в Минобрнауки региона.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.