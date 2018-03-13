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В Забайкалье торжественно начали строительство нового уранового рудника

Реновация Сибирь
13 марта, 10:42 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Ожидается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в 2023 году

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© Александр Рюмин/ТАСС

ЧИТА, 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Строительство нового уранового рудника началось во вторник на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") в Забайкальском крае. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель службы по связям с общественностью предприятий промышленного кластера АРМЗ Юрий Мурашко.

"В церемонии запуска строительства участвовали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий, генеральный директор ППГХО Александр Глотов. После их выступлений на строительную площадку заехала техника компании "Атомспецстрой", начались работы", - сказал Мурашко.

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Новый рудник необходим для освоения Аргунского и Жерлового месторождений. Их эксплуатационные запасы составляют около 40 тыс. тонн урана (35% от общего объема запасов ППГХО - прим. ТАСС). Среднее содержание стратегического металла здесь выше, чем на действующих рудниках, что, по оценке АРМЗ, позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

Реализация проекта планируется в три этапа. Первый - строительство объектов инфраструктуры, он должен быть выполнен с 2017 по 2019 годы. Затем начнется строительство поверхностных шахтных комплексов, проведение горно-капитальных работ и техническое перевооружение гидрометаллургического завода.

Ожидается, что в 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника и добыта первая тонна урановой руды. На третьем этапе, в 2024-2026 годах, комплекс горно-капитальных работ будет завершен, и к 2026 году объект выйдет на проектную мощность в 850 тыс. тонн руды в год.

В ноябре 2017 года ТАСС сообщал, что Росатом выделил первый транш в 389 млн рублей на строительство первого из объектов инфраструктуры, необходимых для рудника, - главной понизительной подстанции.

Урановая столица России

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкалья с населением около 55 тыс. человек. На протяжении 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана, здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие ППГХО.

По мнению региональных властей, строительство нового рудника обеспечит работу ППГХО до 2044 года с сохранением до 2,5 тыс. рабочих мест, а также бюджетную эффективность на уровне 1 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней.

Ранее сообщалось, что проект включен в государственную программу "Социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона". В рамках государственной поддержки строительства внешней инфраструктуры из бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей.

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