Монголия направит в РФ партию медикаментов для пострадавших при пожаре в Кемерове

ПЕКИН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Монгольские власти направят в Россию партию медикаментов для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом корр. ТАСС сообщила в пятницу по телефону пресс-атташе посольства РФ в Улан-Баторе Ксения Панкова.

"Правительство Монголии решило направить производящуюся в стране мазь в качестве гуманитарной помощи тем, кто пострадал в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Это противоожоговый препарат, имеющий некролитические, противовоспалительные, обезболивающие, тромболитические и фибринолитические свойства", - рассказала она. Медикаменты доставят в РФ 7 апреля самолетом авиакомпании "Аэрофлот".

"Монголия разделяет с РФ горе и готова оказать ей помощь", - заявила в свою очередь член Великого государственного хурала (парламента), министр здравоохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл. Представитель российской дипмиссии в Улан-Баторе при этом отметила, что такие действия особенно ценны, поскольку в то время, когда некоторые западные государства прибегают к враждебным мерам по отношению к Москве, Монголия стремится поддержать Россию. "Мы очень благодарны монгольской стороне за этот дружественный шаг, за такую помощь", - подчеркнула Панкова.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.