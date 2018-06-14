Росприроднадзор в Бурятии проводит проверку по факту гибели 11 нерп на Байкале

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Одиннадцать мертвых нерп обнаружили на южном побережье озера Байкал в границах Бурятии, по данному факту проводится проверка, сообщил в четверг ТАСС руководитель Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров.

"Одиннадцать мертвых нерп были обнаружены местными жителями на берегу озера вблизи поселка Кануть. Соответствующее обращение поступило к нам сегодня, по этому поводу проводится проверка", - сказал он.

По словам Петрова, ветеринарной службе предстоит выяснить причины гибели животных, в том числе установить, была ли она вызвана каким-либо возбудителем. Глава управления отметил также, что специалисты ведомства проведут рейды на побережье Байкала, чтобы проверить, есть ли другие случаи гибели животных.

В мае один из жителей Бурятии опубликовал в соцсетях фото с изображением полуразложившейся туши нерпы. По мнению директора Байкальского филиала Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства ("Госрыбцентр") Владимира Петерфельда, численность байкальской нерпы достигла такого состояния, при котором может начаться эпизоотия. Ранее он сообщал, что в настоящее время популяция оценивается на уровне 125-130 тыс. голов, тогда как многолетние исследования показывают, что норма - 90-100 тыс. голов.

Если не регулировать численность вида, может повториться эпизоотия 1987-1988 годов, когда на Байкале от чумы плотоядных погибло по разным оценкам от 10 тыс. до 15 тыс. особей, уверен Петерфельд. В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены туши 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точная причина их гибели не установлена. Однако специалисты "Госрыбцентра" считают это тревожным сигналом для их популяции.

По мнению Петерфельда, лимит промышленного лова, который сейчас составляет 3 тыс. животных (2,5 тыс. - для представителей коренных малочисленных народов Севера и 500 - для научных целей), допустимо увеличить до 5-6 тыс. До 2009 года, когда был введен запрет, примерно столько нерп и добывалось.