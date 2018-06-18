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Пассажиры аварийно севшего в Барнауле самолета из Иркутска вылетели к месту назначения

Сибирь
18 июня, 13:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, июня. /ТАСС

Им предоставили резервный борт

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НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Все пассажиры самолета Иркутск - Санкт-Петербург, который утром в понедельник приземлился в Барнауле из-за срабатывания датчика технической неисправности, вылетели к месту назначения резервным бортом. Об этом сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокуратура Оксана Горбунова.

"Пассажиры улетели в 17:06 (13:06 мск) таким же резервным воздушным судном, прибывшим из Москвы. Они были обеспечены питанием и напитками, необходимости размещения в гостинице не было. Жалоб от пассажиров на нарушение их прав в прокуратуру не поступало", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в 07:40 по местному времени (03:40 мск) из-за срабатывания датчика технической неисправности в аэропорту Барнаула приземлился самолет Superjet 100, на борту которого было 85 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, посадка прошла благополучно.

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