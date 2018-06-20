Врио губернатора Кузбасса возглавил список единороссов на выборы в парламент региона

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил список кандидатов от регионального отделения "Единой России" на выборы в Совет народных депутатов Кузбасса, которые назначены на 9 сентября, сообщил в среду ТАСС секретарь отделения Алексей Синицын.

"Цивилев Сергей Евгеньевич возглавил список кандидатов на выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области", - сказал он.

Итоговый список кандидатов от партии был выбран в среду на партийной конференции: в него вошли 93 кандидата, из них 92 избраны по итогам праймериз.

Цивилев, который также выдвинут "Единой Россией" кандидатом на пост главы региона, был назначен врио губернатора 1 апреля после отставки Амана Тулеева, руководившего Кузбассом с 1997 года. Он покинул свой пост из-за пожара в торговом центе "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. 10 апреля экс-губернатор стал председателем Совета народных депутатов региона.

Тулеев, традиционно возглавлявший список единороссов на выборы в парламент региона, а также действующие сенаторы от Кузбасса в Совете Федерации Сергей Шатиров и Александр Лаврик заявлений на праймериз не подавали.

Потерявший семью в "Зимней вишне" вошел в список

В утвержденный список кандидатов от "Единой России" на выборы в Совет народных депутатов Кузбасса вошел житель Кемерова Игорь Востриков, который при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" потерял жену, трех детей и сестру.

Как сообщал ранее ТАСС, беспартийный Востриков принимал участие в праймериз "Единой России" и победил в своей территориальной группе.

Всего в действующем составе облсовета 46 депутатских мест, из них 44 принадлежат "Единой России", по одному у ЛДПР и "Справедливой России". В этом году выборы в облсовет, которые назначены на 9 сентября, для всех партий будут проходить по иной схеме, чем в 2013 году. Тогда выбирались кандидаты по 23 одномандатным округам и из общего регионального списка. В этот раз, кроме кандидатов- одномандатников, формируются территориальные группы по каждому из одномандатных округов, а также общерегиональная группа в составе не более 3 человек.