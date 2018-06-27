Подачу воды ограничат жителям Бердска, чьи дома попали в зону прорыва канализации

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Жителям одного из микрорайонов города Бердска Новосибирской области, в котором накануне произошел прорыв канализации, ограничат подачу холодной и горячей воды, чтобы избежать дальнейшего разлития нечистот. Об этом в среду рассказал журналистам исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Прорыв канализации произошел в понедельник в частном секторе Бердска, второго по численности населения города в Новосибирской области, где проживает более 100 тыс. человек. В результате коммунальной аварии на одной из улиц провалился грунт, а канализационными стоками были затоплены подходы к домам. В городе в связи с этой ситуацией был введен режим ЧС.

"Нужно убрать стоки, которые там мешают производить работы. Поэтому принято решение, что будет ограничена подача горячей воды - она уже ограничена - и по холодной воде тоже вводится ограничение", - заявил Архипов.

Количество людей, попавших под ограничение водоснабжения, уточняется. С 28 июня горячая и холодная вода будет подаваться по утвержденному графику: утром с 6:00 до 10:00 по местному времени и с вечером с 19:00 до 23:00. Как указано на сайте администрации Бердска, ограничения введены до конца ремонтных работ, сроки окончания которых пока не определены. По словам Архипова, подрядная организация на месте уже работает, но есть "технологические сложности", связанные с изношенностью сетей.

Ранее сообщалось, что для решения проблемы необходимо построить обводной коллектор. По оценкам специалистов, ориентировочно на ремонт сетей и строительство обводного коллектора потребуется около 30 млн рублей, но все источники финансирования пока не утверждены. В настоящий момент место провала грунта огорожено, чтобы обезопасить жителей улиц, прилегающих к месту аварии.