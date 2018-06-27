Экипаж и пассажиров аварийно севшего Ан-2 доставили в Нижнеудинск

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Четырех человек, находившихся на борту аварийно севшего самолета Ан-2 в Иркутской области, доставили в Нижнеудинск, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что посадку воздушное судно совершило на острове на реке Уда близ Нижнеудинска, а на его борту, по данным прокуратуры и следствия, находились три человека.

"Посадка произошла в болотистой местности. Туда смог подъехать автомобиль Нижнеудинского авиационного звена ОГКУ "Иркутская база авиационной охраны лесов". Он забрал экипаж и летчиков-наблюдателей, к настоящему моменту они уже доставлены в город. По нашим данным, на борту находились четыре человека, никто из них не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-релизе правительства региона уточняется, что Ан-2 принадлежит авиакомпании "Феникс", выигравшей тендер на проведение авиационного мониторинга лесопожарной обстановки в Иркутской области.

"Самолет вылетел в 15 часов для проведения лесоавиационного мониторинга. Примерно в 15:05 - 15:07 он совершил вынужденную посадку на болотистой местности. Попав колесом на кочку, самолет перевернулся. Все находившиеся на борту люди живы и даже не получили травм", - говорится в сообщении.