Кредиторы аннулировали долг матери погибшего в Сирии жителя Братска

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Братск (Иркутская область), в чью пользу списывались деньги с пенсии матери Владимира Тарасюка, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Сирии, принял решение аннулировать этот долг. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Братска.

Ранее сообщалось, что приставы списали со счета Елены Тарасюк компенсацию за гибель ее сына в размере 570 тыс. рублей из-за кредитной задолженности погибшего, однако вернули эти средства на счет после того, как в суде был установлен статус должника и источник полученных женщиной средств. При этом в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Иркутской области отметили, что Елена Тарасюк по-прежнему является должницей, а средства будут взысканы с ее пенсии.

"Мы приняли решение списать всю эту сумму решением фонда. Таким образом мы избавим от этого обременения родителей нашего воина", - приводит пресс-служба слова мэра Братска Сергея Серебренникова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, Владимир Тарасюк брал средства в муниципальном фонде на развитие своего бизнеса, который оказался нерентабельным, после чего мужчина уехал служить по контракту в Сирию. Судебное решение о взыскании средств было вынесено еще до его гибели и было направлен в адрес матери, которая выступала в качестве созаемщика.

В администрации пообещали, что "в ближайшее время со счета женщины перестанут списывать платежи по кредиту". В свою очередь Елена Тарасюк поблагодарила чиновников "за быстрое решение проблемы", отметили в пресс-службе.