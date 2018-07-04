Власти Читы обещали исправить ситуацию с благоустройством в городе после критики Матвиенко

ЧИТА, 4 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Читы пообещали исправить ситуацию в городе после критики председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая накануне во время рабочей поездки в Читу возмутилась ее неухоженностью. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Во вторник Матвиенко призвала власти Читы привести город в порядок. Она заявила, что давно не видела такого неухоженного, неблагоустроенного города. По ее словам, городские дороги плохие, газоны не пострижены, а по тротуарам нельзя пройтись.

"Все замечания Валентины Ивановны справедливы. У нее богатейший опыт работы в муниципальной власти, поэтому ее рекомендации очень ценны. Власти города уже работают над исправлением ситуации", - отметили в пресс-службе. При этом в администрации города не смогли уточнить, какие именно меры будут приняты для наведения порядка.

Жители Читы в среду уже связали с прозвучавшей критикой тот факт, что рабочие начали подстригать траву и кусты на главной площади города. Однако в руководстве города отметили, что это плановые работы.