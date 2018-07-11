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Энергетики вернули свет во все дома подтопленного города Шилка в Забайкалье

Сибирь
11 июля, 6:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, июля. /ТАСС

Разлившаяся река Кия 8 июля подтопила в городе 135 жилых домов и более 500 приусадебных участков

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ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Энергетики в среду полностью восстановили электроснабжение домов, оказавшихся 8 июля в зоне подтопления в городе Шилка Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири").

В минувшее воскресенье разлившаяся река Кия (приток Шилки) подтопила в городе 135 жилых домов и более 500 приусадебных участков. Первоначально без электроснабжения остались 5,5 тыс. человек, но уже в течение суток удалось вернуть электричество в дома большинства потребителей.

"Во вторник без электроснабжения в Шилке оставались около 200 человек. Администрация города решила не подключать их, чтобы не допустить возможных замыканий электропроводки. В среду в 10:56 [04:56 мск] все абоненты запитаны, домов, отключенных от электроснабжения из-за паводка, в Шилке не осталось", - сказали в пресс-службе.

Шилка - город в центральной части Забайкальского края. Расположен примерно в 210 км к востоку от Читы. В нем проживают свыше 12,5 тыс. человек.

Реки в Забайкалье вышли из берегов после обильных осадков. Подтоплены населенные пункты в пяти районах региона. На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные.

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