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Жители поселка в пригороде Читы остаются на вторых этажах подтопленных домов

Сибирь
11 июля, 8:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, июля. /ТАСС

От эвакуации отказались около 40 жителей Заречного

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ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Около 40 жителей поселка Заречный, подтопленного в Железнодорожном районе Читы, пережидают паводок на вторых этажах своих домов. Об этом в среду ТАСС сообщил глава района Юрий Коноплев.

"В Заречном подтоплено более 80 жилых домов. Точное число будет определено после подворового обхода, а пока в поселке есть места, куда невозможно попасть. Около 40 человек остаются в своих домах, пережидая паводок на вторых этажах. Они отказываются от эвакуации, люди, которые обращались за помощью, обеспечены водой", - сказал Коноплев.

Глава Железнодорожного района также рассказал, что ночью в поселке поймали подозреваемых в мародерстве, сейчас они находятся в полиции.

Для пострадавших в поселке был организован пункт временного размещения (ПВР), но в нем никого нет. "Были две гражданки преклонного возраста. Их обеспечили питанием, пледами и подушками. Они переночевали, и мы их переместили в другой ПВР, где находятся еще 35 человек", - добавил глава района.

В ночь на 10 июля вышедшая из берегов после сильных дождей река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным мэрии, с подтопленных городских территорий эвакуировали около 3 тыс. человек. Для пострадавших развернуты ПВР.

В среду в городе после двухдневного перерыва возобновились дожди, которые, по данным синоптиков, могут продолжиться еще несколько дней. В Чите, как и на всей территории Забайкальского края, действует режим чрезвычайной ситуации.

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