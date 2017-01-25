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В Заполярье из-за метели закрыли федеральную трассу Р-21 "Кола"

Северо-Запад
25 января, 12:01 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 25, января. /ТАСС
Из-за погодных условий также закрыт ряд областных дорог на севере региона и проезд к селу Териберка
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МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" в Заполярье закрыто с утра из-за снежных заносов, вызванных штормовым ветром и метелью, сообщили в администрации государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор).

"Из-за сложных погодных условий закрыт участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" с 1470-го по 1510-й километр", - заявили в ведомстве.

Также закрыты несколько областных дорог на севере региона, сообщает Мурманскавтодор. В частности, нет проезда по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС до поселка Туманный и к селу Териберка, а также по дороге Заполярный - Сальмиярви на участке протяженностью до 40 км.

Это уже второе массовое закрытие дорог за последнюю неделю. Эти же трассы в минувшую пятницу закрывались из-за снежного шторма. По данным регионального МЧС, на федеральной трассе во время снежных заносов действовали три пункта обогрева, в которых дежурили спасатели. Часть дорог открыли в субботу, дороги на Туманный и Териберку оставались недоступными до вечера понедельника.

За минувшие выходные в Мурманской области выпало до 70% месячной нормы осадков, сообщил местный Гидрометцентр.

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