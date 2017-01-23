Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздалиСпорт 24 января, 1:41
Переговоры по Сирии в Астане: поиск общих позицийМеждународная панорама 24 января, 1:09
Выставка в ГМИИ объединила офорты Гойи и Дали из музейной и частной коллекцийКультура 24 января, 1:07
Новый исполнительный директор "Формулы-1" поблагодарил Экклстоуна за работуСпорт 24 января, 0:53
Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"Спорт 24 января, 0:25
ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 0:14
Ярушкин: некоторые хоккеисты "Спартака" не полностью выкладываются на льдуСпорт 23 января, 23:40
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" ДзюбыСпорт 23 января, 23:33
Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"Спорт 23 января, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
23 января генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун объявил об уходе со своего поста. Именно под руководством британца "королевские гонки" стали коммерчески успешным проектом, чей ежегодный доход превышает $2 млрд, а телеаудитория - около 600 млн человек в год. По данным Forbes, его состояние оценивается в $2,9 млрд.
ТАСС вспоминает яркие кадры функционера, изменившего "Формулу-1" и отношение к ней в мире.
Глава "Формулы-1" Берни Экклстоун. Биография