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Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"

Спорт
23 января, 22:50 UTC+3
ТАСС представляет яркие кадры из жизни одного из самых влиятельных людей в мире спорта, 23 января объявившего о том, что он больше не будет возглавлять "королевские гонки"
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Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)
Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)
Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)
© EPA/ROBERT PARIGGER
С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год)
С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год)
С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год)
© AP Photo/Roland Weihrauch
Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год)
Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год)
Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год)
© AP Photo/Ricardo Mazalan
С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем
С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем
С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем
© AP Photo/Lee Jin-man
Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год)
Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год)
Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год)
© EPA/ALI HAIDER
Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год)
Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год)
Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год)
© EPA/VINCENT DAMOURETTE
Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год)
Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год)
Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год)
© AP Photo/Alberto Pellaschiar
Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год)
Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год)
Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год)
© AP Photo/Alberto Pellaschiar
Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год)
Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год)
Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год)
© EPA/PARIVARTAN SHARMA
Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год)
Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год)
Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год)
© EPA/JENS BUETTNER
Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год)
Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год)
Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год)
© EPA/Jens Buettner
С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год)
С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год)
С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год)
© AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service
Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год)
Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год)
Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год)
© EPA/DIEGO AZUBEL
С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год)
С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год)
С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год)
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Берни Экклстоун во время визита в Сочи на Гран-при России (2015 год)
Берни Экклстоун во время визита в Сочи на Гран-при России (2015 год)
Берни Экклстоун во время визита в Сочи на Гран-при России (2015 год)
© AP Photo/Alberto Crippa
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Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)
© EPA/ROBERT PARIGGER
С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год)
© AP Photo/Roland Weihrauch
Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год)
© AP Photo/Ricardo Mazalan
С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем
© AP Photo/Lee Jin-man
Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год)
© EPA/ALI HAIDER
Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год)
© EPA/VINCENT DAMOURETTE
Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год)
© AP Photo/Alberto Pellaschiar
Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год)
© AP Photo/Alberto Pellaschiar
Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год)
© EPA/PARIVARTAN SHARMA
Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год)
© EPA/JENS BUETTNER
Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год)
© EPA/Jens Buettner
С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год)
© AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service
Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год)
© EPA/DIEGO AZUBEL
С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год)
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Берни Экклстоун во время визита в Сочи на Гран-при России (2015 год)
© AP Photo/Alberto Crippa

23 января генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун объявил об уходе со своего поста. Именно под руководством британца "королевские гонки" стали коммерчески успешным проектом, чей ежегодный доход превышает $2 млрд, а телеаудитория - около 600 млн человек в год. По данным Forbes, его состояние оценивается в $2,9 млрд.

ТАСС вспоминает яркие кадры функционера, изменившего "Формулу-1" и отношение к ней в мире.

Глава "Формулы-1" Берни Экклстоун. Биография

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