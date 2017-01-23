Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"

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Берни Экклстоун во время визита в Сочи на Гран-при России (2015 год) © AP Photo/Alberto Crippa

С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год) © Сергей Савостьянов/ТАСС

Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год) © EPA/DIEGO AZUBEL

С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год) © AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service

Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год) © EPA/Jens Buettner

Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год) © EPA/JENS BUETTNER

Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год) © EPA/PARIVARTAN SHARMA

Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год) © AP Photo/Alberto Pellaschiar

Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год) © AP Photo/Alberto Pellaschiar

Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год) © EPA/VINCENT DAMOURETTE

Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год) © EPA/ALI HAIDER

С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем © AP Photo/Lee Jin-man

Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год) © AP Photo/Ricardo Mazalan

С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год) © AP Photo/Roland Weihrauch

Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год) © EPA/ROBERT PARIGGER

Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)

© EPA/ROBERT PARIGGER

С легендарным пилотом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером (1997 год)

© AP Photo/Roland Weihrauch

Босс "Формулы-1" и владелец команды "Рено" Флавио Бриаторе (2008 год)

© AP Photo/Ricardo Mazalan

С пилотами Льюисом Хэмилтоном, Фернандо Алонсо, Марком Уэббером, Дженсоном Баттном и Себастьяном Феттелем

© AP Photo/Lee Jin-man

Статус позволяет Берни Экклстоуну на равных общаться с видными политическими деятелями (на фото - с королем Испании Хуаном Карлосом I и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном, 2010 год)

© EPA/ALI HAIDER

Берни Экклстоун с дочерьми Петрой и Тамарой (слева направо, 2011 год)

© EPA/VINCENT DAMOURETTE

Владелец "Формулы-1" с гонщиками во время любительских соревнований на горнолыжном курорте в Италии (2010 год)

© AP Photo/Alberto Pellaschiar

Берни Экклстоун и пилот "Феррари" Фернандо Алонсо (2010 год)

© AP Photo/Alberto Pellaschiar

Во время вручения награды промоутеру Гран-при Индии Самиру Гауру (2011 год)

© EPA/PARIVARTAN SHARMA

Перед началом Гран-при Италии в Монце (2008 год)

© EPA/JENS BUETTNER

Вручение книги об истории "Формулы-1" на 82-й день рождения (2012 год)

© EPA/Jens Buettner

С президентом РФ Владимиром Путиным на первом в истории "Формулы-1" Гран-при России в Сочи (2014 год)

© AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service

Болельщица с куклой Берни Экклстоуна на Гран-при Японии (2013 год)

© EPA/DIEGO AZUBEL

С заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком на Гран-при России (2014 год)

© Сергей Савостьянов/ТАСС