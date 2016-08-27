Тренер: борец Аниуар Гедуев будет месяц отдыхать после Олимпиады в Рио

КРАСНОДАР, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе в весе до 74 килограммов Аниуар Гедуев будет месяц отдыхать после участия в соревнованиях.

Об этом сообщил в субботу журналистам по возвращении спортсмена из Москвы в Краснодар его тренер Алексей Казиев.

В финале Олимпийских игр россиянин уступил иранцу Хасану Яздани по последнему действию (6:6). Бронзовые медали достались азербайджанцу Джабраилу Гасанову и представителю Турции Сонеру Демирташу.

"Был напряженный период подготовки почти без отдыха последние полтора года. Сейчас, думаю, месяц заработал отдыха, отдохнет чуть-чуть. Потом в дальнейшем будет уже подготовка к следующему чемпионату", - сказал Казиев.

Ранее Аниуар Гедуев сообщил, что на следующих Олимпийских играх он планирует выступить в более тяжелом весе.