Тренер: борец Аниуар Гедуев будет месяц отдыхать после Олимпиады в Рио

Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОКСпорт 27 августа, 11:31
Мутко: Федерация тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитацииСпорт 27 августа, 11:19
Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"Общество 27 августа, 11:00
Мутко: Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию в поддержке допингаСпорт 27 августа, 10:38
Российский оркестр выступил на фестивале танго в АргентинеКультура 27 августа, 10:36
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человекПроисшествия 27 августа, 10:31
На Урале представили самую большую в России армию "Звездных войн" из LEGOОбщество 27 августа, 10:20
Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом мореЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банковЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе в весе до 74 килограммов Аниуар Гедуев будет месяц отдыхать после участия в соревнованиях.
Об этом сообщил в субботу журналистам по возвращении спортсмена из Москвы в Краснодар его тренер Алексей Казиев.
В финале Олимпийских игр россиянин уступил иранцу Хасану Яздани по последнему действию (6:6). Бронзовые медали достались азербайджанцу Джабраилу Гасанову и представителю Турции Сонеру Демирташу.
"Был напряженный период подготовки почти без отдыха последние полтора года. Сейчас, думаю, месяц заработал отдыха, отдохнет чуть-чуть. Потом в дальнейшем будет уже подготовка к следующему чемпионату", - сказал Казиев.
Ранее Аниуар Гедуев сообщил, что на следующих Олимпийских играх он планирует выступить в более тяжелом весе.