Калинин: победа над рижским "Динамо" придаст нужный импульс "Спартаку" в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волевая победа московского "Спартака" над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) придаст команде нужный импульс. Об этом журналистам сообщил защитник "Спартака" Дмитрий Калинин.
"Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду "ВТБ Ледового дворца" обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3. Москвичи сумели победить, трижды отыгрываясь по ходу встречи.
"Я думаю, что сегодняшняя победа придаст нам необходимый импульс, нам сегодня нужна была первая в сезоне победа. Затрудняюсь сказать, почему мы так тяжело начали матч. После первого периода, который мы немного провалили, поговорили, все поняли, что так начинать нельзя. Хорошо, что забили, сравняли, а потом и выиграли, очень важен настрой каждого игрока, будем работать над этим", - поделился мнением Калинин.
В следующем матче "Спартак" 2 сентября сыграет в гостях с загребским "Медвешчаком", "Динамо" 6 сентября встретится в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым".