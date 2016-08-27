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Калинин: победа над рижским "Динамо" придаст нужный импульс "Спартаку" в чемпионате КХЛ

Спорт
27 августа, 20:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Хорошо, что забили, сравняли, а потом и выиграли, очень важен настрой каждого игрока, будем работать над этим", - заявил защитник "Спартака"
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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волевая победа московского "Спартака" над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) придаст команде нужный импульс. Об этом журналистам сообщил защитник "Спартака" Дмитрий Калинин.

"Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду "ВТБ Ледового дворца" обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3. Москвичи сумели победить, трижды отыгрываясь по ходу встречи.

"Я думаю, что сегодняшняя победа придаст нам необходимый импульс, нам сегодня нужна была первая в сезоне победа. Затрудняюсь сказать, почему мы так тяжело начали матч. После первого периода, который мы немного провалили, поговорили, все поняли, что так начинать нельзя. Хорошо, что забили, сравняли, а потом и выиграли, очень важен настрой каждого игрока, будем работать над этим", - поделился мнением Калинин.

В следующем матче "Спартак" 2 сентября сыграет в гостях с загребским "Медвешчаком", "Динамо" 6 сентября встретится в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым".

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