Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Локомотив" обыграл "Краснодар" в первом матче после возвращения тренера Семина

Спорт
28 августа, 21:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, августа. /ТАСС
У москвичей голы на счету Александра Самедова и Эзекиэля Хенти. В составе краснодарского клуба мяч забил Федор Смолов
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе "Кубань".

Смотрите также
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"

В составе "Локомотива" голы на счету Александра Самедова (41-я минута) и Эзекиэля Хенти (56, с пенальти). У хозяев мяч забил Федор Смолов (48, с пенальти).

Матч с "Краснодаром" стал первым после возвращения для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Ранее он возглавлял железнодорожников в периоды 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 гг. Под его руководством москвичи дважды выигрывали чемпионат России (2002, 2004 гг.), четыре раза - Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001) и дважды - Суперкубок (2003, 2005).

После пяти матчей "Краснодар" набрал 7 очков и занимают шестую строчку турнирной таблицы. "Локомотив", одержав первую победу в чемпионате, с 7 баллами находится на 9-м месте.

В следующем туре "Краснодар" 10 сентября в гостях сыграет с "Уфой", "Локомотив" в тот же день в гостях встретится с московским "Спартаком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса
2
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Российские специалисты осмотрели обломки самолета А321 в аэропорту Каира
5
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
6
Разрыв колеса стал причиной ДТП с пятью жертвами в Тамбовской области
7
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
Темы дня
Реклама