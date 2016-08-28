ФК "Локомотив" обыграл "Краснодар" в первом матче после возвращения тренера Семина

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КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе "Кубань".
В составе "Локомотива" голы на счету Александра Самедова (41-я минута) и Эзекиэля Хенти (56, с пенальти). У хозяев мяч забил Федор Смолов (48, с пенальти).
Матч с "Краснодаром" стал первым после возвращения для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Ранее он возглавлял железнодорожников в периоды 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 гг. Под его руководством москвичи дважды выигрывали чемпионат России (2002, 2004 гг.), четыре раза - Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001) и дважды - Суперкубок (2003, 2005).
После пяти матчей "Краснодар" набрал 7 очков и занимают шестую строчку турнирной таблицы. "Локомотив", одержав первую победу в чемпионате, с 7 баллами находится на 9-м месте.
В следующем туре "Краснодар" 10 сентября в гостях сыграет с "Уфой", "Локомотив" в тот же день в гостях встретится с московским "Спартаком".