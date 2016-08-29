Христенко: гольфистка Верченова на ОИ показала феноменальный результат

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов, Альберт Стародубцев/. Мария Верченова на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро продемонстрировала выдающееся выступление, которое даст подрастающему поколению гольфистов дополнительный стимул к профессиональному росту. Таким мнением с ТАСС поделился президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

Верченова по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день соревнований спортсменка показала лучший результат среди всех участников турнира, пройдя одну из лунок одним ударом со 142 метров.

"Я считаю, что Маша на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро показала феноменальный результат, - сказал Христенко. - Зарубежные СМИ, которые специализируются на освещении гольфа, в те дни писали только про нее, про ее олимпийский рекорд. Я расцениваю это выступление как победу, она настоящий герой".

"Очень надеюсь, что Верченова станет живым примером для тех ребят и девчонок, которые только начинают свою спортивную карьеру в гольфе, - продолжил он. - Они теперь могут видеть не иностранную звезду, а свою соотечественницу, которая может творить чудеса".

"Ее выступление в Рио будет гигантским стимулом для всех российских игроков в гольф. Да и для самой Маши тоже. У нее было несколько вариантов развития событий, но эта успешная Олимпиада, мне кажется, все расставила по своим местам", - добавил он.

Собеседник агентства выразил надежду, что через четыре года, на Играх в Токио, представительство России в женской части турнира останется как минимум прежним. "Сложно сказать, удастся ли нам пробиться в мужскую часть соревнований, по моим оценкам, к сожалению, для этого должно произойти чудо. Я думаю, через олимпийский цикл, к Играм 2024 года мы можем на что-то рассчитывать. Надо набраться терпения и времени, чтоб довести до спортивных высот игроков, которым сейчас по 10-12 лет", - подытожил он.