Уэйн Руни завершит выступления за сборную Англии после ЧМ-2018

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ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Капитан сборной Англии по футболу и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершит выступления за национальную команду после чемпионата мира 2018 года. Слова футболиста приводит издание The Daily Mail.
"Чемпионат мира в России станет для меня последней возможностью добиться чего-нибудь на уровне сборной, надеюсь, мы сможем завершить турнир на мажорной ноте", - сказал Руни.
Ранее новый главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс подтвердил, что Руни останется капитаном национальной команды.
Руни дебютировал в составе национальной команды в 17-летнем возрасте, став самым юным футболистом в истории сборной. Всего нападающий провел за английскую команду 115 матчей, в которых забил 53 мяча, что также является рекордом. Следующий матч станет для Руни 116-м и позволит ему опередить по количеству игр за команду Англии знаменитого Дэвида Бекхэма. Рекордсменом же является легендарный голкипер сборной Англии Питер Шилтон, который с 1970 по 1990 год провел за команду 125 матчей.
Следующую игру английская команда проведет 4 сентября в гостях против сборной Словакии в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.