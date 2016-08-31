Сборная России по футболу матчем с командой Турции начнет подготовку к ЧМ-2018

АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в среду в Анталье проведет первый матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года - она сыграет с командой Турции. Встреча состоится на стадионе "Анталья-Арена", начало игры - 21:30 мск. Предполагалось, что стартовый свисток раздастся в 21:15, однако по просьбе телевидения время начала игры было сдвинуто на 15 минут. В России прямую трансляцию матча будет вести Первый канал.

Встреча будет проходить в жаркую погоду - согласно прогнозу синоптиков вечером в Анталье будет от 26 до 31 градуса по Цельсию.

Дебют Черчесова

Матч с Турцией - не только первый товарищеский перед чемпионатом мира 2018 года, но и дебютный для нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова. О назначении 52-летнего специалиста было объявлено 11 августа, контракт тренера с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до августа 2018 года. В тренерский штаб Черчесова вошли Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

Черчесов для участия во встрече в Анталье, а также в товарищеском матче с командой Ганы, который состоится в Москве 6 сентября, вызвал 23 футболиста. Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе были приглашены защитники Илья Кутепов ("Спартак"), Марио Фернандес (ЦСКА, был в расположении команды только во вторник) и полузащитник Роман Емельянов ("Урал"). Позже стало известно, что с турками и ганцами из-за травмы не сможет сыграть нападающий Артем Дзюба - в результате в команду был приглашен полузащитник "Ростова" Александр Ерохин. Также, по всей видимости, игру с Турцией пропустит хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, получивший небольшую травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа.

Список игроков, вызванных в сборную России для участия в матчах, выглядит следующим образом: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"); защитники Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба - "Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"); полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба - "Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"); нападающие Дмитрий Полоз ("Ростов") и Федор Смолов ("Краснодар").

Черчесов на пресс-конференции во вторник подчеркнул, что постарается подобрать "максимально оптимальный состав" на игру с Турцией. Капитаном российской команды будет 34-летний защитник ЦСКА Василий Березуцкий, ранее "капитанивший" в сборной на чемпионате мира в Бразилии и в двух матчах Евро-2016.

Состав Черчесова разительно отличается от того, который использовался бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким на чемпионате Европы, проходившем в июне- июле во Франции. Так, в его списке значатся 15 игроков, не участвовавших на Евро-2016, где российская команда выступила крайне неудачно, не сумев выйти из группы. После чемпионата Европы на сборную России обрушился шквал критики, была даже создана петиция с требованием расформировать национальную команду, под которой подписались почти миллион человек. Как неоднократно заявлял министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко, теперь для сборной России наступает новая эра.

Дешевые билеты, стандартные меры безопасности

По словам Черчесова, называть матчи сборной России, которые она проведет перед домашним чемпионатом мира, правильнее называть не товарищескими, а контрольными, поскольку результат в них будет очень важен. Турецкие СМИ же игру в Анталье позиционируют не иначе, как матч дружбы и даже символ восстановления хороших отношений между РФ и Турцией. Как ТАСС заверили в пресс-службе Федерации футбола Турции, на игре ожидается полный стадион - около 28 тысяч зрителей, в том числе две тысячи российских болельщиков. Во вторник у касс были очереди (благо билеты стоят недорого - от 10 турецких лир, т.е. примерно от 220 рублей), а также активно велась продажа атрибутики (главный "хит" - матчевый шарф с изображением рукопожатия).

Что касается безопасности, а этот вопрос в последнее время для Турции особенно актуален, то, как ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Турции, экстренных мер предпринято не будет - на стадионе и его территории охранять порядок будут 700 полицейских.

Турция - удобный соперник

Сборная Турции, как и российская команда, на чемпионате Европы провалилась, не сумев выйти в плей-офф, но, правда, в своей группе набрала не одно очко, а три и заняла не четвертое место, а третье. Кадровых перестановок на тренерском мостике после Евро-2016 в турецкой сборной не последовало - Фатих Терим возглавляет ее и по сей день.

В составе на матчи с россиянами и хорватами (5 сентября, Загреб) не нашлось места, пожалуй, самому "звездному" турецкому игроку - полузащитнику Арда Турану, выступающему за испанскую "Барселону". Также не получили приглашения такие знаменитости, как нападающий Бурак Йылмаз ("Бэйцзинь Гоань", Китай) и полузащитник Эркин Джанер, когда-то игравший за ЦСКА, а ныне защищающий цвета итальянского "Интера". Большинство игроков турецкой сборной выступают за местные клубы, но есть и легионеры - например, Нури Шахин ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Хакан Чалханоглу ("Байер", Германия) и Гекхан Тере ("Вест Хэм", Англия).

Терим на пресс-конференции во вторник заявил, что турки выбрали сборную России в качестве спарринг партнера "ради дружеских отношений".

Сборная России ранее встречалась с турецкой команды дважды - оба раза в товарищеских матчах и оба раза победила с одинаковым счетом - 1:0. В 1994 году россияне одолели турков в Бурсе, а в 1998-м - в Москве. История встреч между сборными СССР и Турции куда богаче - первая состоялась еще в 1924 году, верх тогда взяли советские футболисты (3:0). Это был первый официальный матч в истории сборной СССР, в последствии советская команда провела с турками еще 13 матчей, одержав 11 побед и потерпев два поражения.