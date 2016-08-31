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Сборная России по футболу прибыла на стадион в Анталье в сопровождении 10 машин полиции

Спорт
31 августа, 20:10 UTC+3 АНТАЛЬЯ /Корр. ТАСС, Илья Андреев
Встреча пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-Арена", время начала встречи 21:30 мск
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АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по футболу прибыла на стадион в Анталье, где в среду пройдет товарищеский матч с командой Турции, в сопровождении небывалого для футбольных матчей кортежа. В его составе было около 10 автомобилей полиции и четыре мотоциклиста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Обычно на футбольные матчи подобного уровня команды прибывают в сопровождении нескольких автомобилей.

Встреча пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-Арена", время начала встречи 21:30 мск.

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