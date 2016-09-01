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Выручку от гала-матча звезд хоккея во Владивостоке направят пострадавшим от тайфуна

Спорт
1 сентября, 11:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Прославленные хоккеисты, тренеры ХК "Адмирал" и бизнесмены 2 сентября проведут гала-матч в комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вся выручка от продажи билетов на гала-матч звезд хоккея, который пройдет 2 сентября во Владивостоке, будет направлена в фонд помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок", обрушившегося на Приморский край. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте хоккейного клуба "Адмирал".

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"В тяжелые для жителей края дни хоккейный клуб "Адмирал" не мог остаться равнодушным к происходящему, поэтому выступил с инициативой всю выручку от продажи билетов на гала-матч звезд хоккея, бизнеса и политики перевести в фонд помощи пострадавшим от тайфуна", - говорится в сообщении.

Прославленные хоккеисты, тренеры ХК "Адмирал" и бизнесмены 2 сентября проведут гала-матч в комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке. Перед матчем состоится открытие Центра хоккейного развития "Арена-Мастер Владивосток", состоящего из современных хоккейных тренажеров. В холле комплекса также пройдет автограф-сессия звезд хоккея и тренеров "Адмирала".

По данным клуба, на лед выйдут такие известные хоккеисты, как глава профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, двукратный чемпион России Александр Гуськов, олимпийский чемпион-88 Илья Бякин, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Канады-81 Ирек Гимаев и многие другие.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Подтоплено свыше 1,2 тыс. домов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, и 350 придомовых территорий, в пунктах временного размещения находятся сотни людей. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортное сообщение прервано с 17 населенными пунктами.

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