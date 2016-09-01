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Футболисты "основы" сборной РФ пропустили тренировку, Дзагоев работает в общей группе

Спорт
1 сентября, 16:32 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Марк Пестряков
Товарищеский матч между сборными России и Турции прошел в среду в Анталье и завершился со счетом 0:0
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Игроки сборной России по футболу, которые начали с первых минут товарищеский матч с командой Турцией, пропустили вечернюю тренировку в четверг, остальные, включая Алана Дзагоева, тренируются в обычном режиме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Товарищеский матч между сборными России и Турции прошел в среду в Анталье и завершился со счетом 0:0. В четверг команда Станислава Черчесова вернулась в Москву. Тренировка команды началась в 16:00 мск.

"Одиннадцать основных игроков сборной России остались в отеле, все остальные игроки присутствуют на тренировке. Дзагоев тренируется в общей группе, но не факт, что будет делать все упражнения", - сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

Дзагоев получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа в Томске и завершился победой московской команды со счетом 1:0. Главный тренер национальной команды Черчесов вызвал футболиста для участия в товарищеских встречах, несмотря на его повреждение.

6 сентября сборной России предстоит провести в Москве товарищеский матч с командой Ганы.

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