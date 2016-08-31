Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче

АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в своем первом товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Встреча, прошедшая в Анталье на стадионе "Анталья-Арена", завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим во вторник на пресс-конференции назвал игру с россиянами матчем дружбы. На секторе турецких болельщиков, расположенном за воротами, можно было увидеть не только флаги Турции (их организаторы изготовили около 30 тысяч), но и России, а выход на поле российских футболистов турецкие фанаты встретили аплодисментами. Во время второго тайма турецкие болельщики несколько секунд вполне отчетливо скандировали "Руссия!". Встречу посетили около 28 тысяч человек.

Это был первый матч сборной России не только в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, но и под руководством Станислава Черчесова, который был назначен главным тренером команды 11 августа. Стартовый состав сборной России был совсем не таким, как на провальном для нее чемпионате Европы-2016, где команда не сумела выйти в плей-офф. С первых минут на поле вышли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Федор Кудряшов (первый матч за сборную), Василий Березуцкий, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук, Магомед Оздоев, Александр Самедов, Олег Шатов и Федор Смолов. На 55-й минуте Миранчука заменил Александр Ерохин, на 61-й вместо Тарасова был брошен в бой Юрий Газинский. На 67-й минуте Кудряшов был заменен на Романа Нойштедтера, а на 79-й была произведена двойная замена - Роман Зобнин, как и Кудряшов дебютировавший в составе национальной команды, и Максим Канунников вышли вместо Магомеда Оздоева и Федора Смолова соответственно.

Игорь Акинфеев догнал Рината Дасаева

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев догнал по количеству матчей за национальную команду знаменитого советского голкипера Рината Дасаева. В активе 30-летнего Акинфеева их теперь 91, за сборную России он дебютировал в апреле 2004 года - в товарищеской встрече с норвежцами (2:3). А вот защитник Василий Березуцкий, выведший россиян на поле с капитанской повязкой, провел за российскую сборную 99-й матч. Таким образом, если он сыграет с командой Ганы 6 сентября, то станет четвертым футболистом, проведшим за сборную СССР/СНГ/России не менее 100 игр - вслед за Сергеем Игнашевичем (120 матчей), Виктором Онопко (113) и Олегом Блохиным (112).

Сборная России не смогла победить в седьмом матче подряд, ее безвыигрышная серия длится с марта. Антирекорд российской команды - восемь матчей без побед, он был установлен в 1998 году.

Сборная России ранее встречалась с турецкой командой дважды - оба раза в товарищеских матчах и оба раза победила с одинаковым счетом - 1:0. В 1994 году россияне одолели турков в Бурсе, а в 1998-м - в Москве.

История встреч между сборными СССР и Турции куда богаче - первая состоялась еще в 1924 году, верх тогда взяли советские футболисты (3:0). Это был первый официальный матч в истории сборной СССР, в последствии советская команда провела с турками еще 13 матчей, одержав 11 побед и потерпев два поражения. Ничейный результат в Анталье стал первым за всю историю противостояния команд.

Сборную России ждут команды Ганы и Коста-Рики

Следующий товарищеский матч сборная России, как уже было сказано выше, проведет 6 сентября в Москве, она встретится с командой Ганы. А 9 октября, как ранее сообщил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, российская сборная в Краснодаре сразится с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.