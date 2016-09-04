Зобнин: сборная России по футболу готовится к матчу с ганцами в рабочей обстановке

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу готовится к товарищескому матчу с командой Ганы в рабочей обстановке. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной России Роман Зобнин.

В воскресенье сборная России провела тренировку в полном составе. Занятие прошло в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске. "Сегодня готовились к матчу с Ганой, - сообщил Зобнин. - Тренировка прошла не сильно тяжело, не сильно легко. Готовимся к игре в рабочей остановке".

31 августа команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе в той встрече. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в прошедшей игре.

"Я бы не сказал, что мы схожи с Тарасовым, - отметил полузащитник сборной России. - Я играю чуть выше, так что моя подготовка не изменилась в связи с его травмой. Готов на сто процентов выкладываться на любой позиции. На каждой позиции есть свои нюансы, комфортнее всего мне играть в полузащите".

6 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".

"Думаю, что в сборной Ганы сосредоточены сильные футболисты. Сегодня нам предстоит теоретическое занятие перед матчем с ними. Хотелось бы выйти на поле в матче с Ганой и сыграть столько минут, сколько мне позволят. Со многими познакомился, в сборной чувствую себя прекрасно", - добавил Зобнин.