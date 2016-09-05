Сборная РФ выступит на Кубке мира по танцам на колясках, несмотря на дисквалификацию ПКР

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по танцам на колясках, несмотря на лишение Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), примет участие в Кубке мира, который стартует 9 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России Ирина Людиновскова.
Кубок мира по спортивным танцам на колясках - ежегодное рейтинговое международное соревнование, право на проведение которого в 2014 году Федерация спортивных танцев на колясках России получила от Международного паралимпийского комитета. Участники турнира, выходящие в финал соревнований, получают баллы согласно занятым местам. Эти баллы позволяют затем спортсменам выступать на чемпионатах мира и Европы.
"Кубок мира по танцам на колясках проходит под эгидой МПК, соответственно, это означает, что на эти соревнования также теоретически распространяются все жесткие решения в отношении Паралимпийского комитета России, - заметила Людиновскова. - Но сейчас складывается весьма непонятная ситуация: российских паралимпийцев в Рио категорически не пускают, но в международных соревнованиях, которые сейчас проходят по другим видам спорта, наши паралимпийцы пока участвуют".
"На данный момент можно говорить, что российские спортсмены официально выйдут на паркет вместе с танцорами из других стран, - продолжила собеседница ТАСС. - Но будут ли зачтены результаты россиян в международном рейтинге, мы пока не знаем. Есть вероятность, что российский спортсмен, занявший первое место, просто уйдет домой с медалью, а рейтинговые баллы получат только иностранцы".
Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Соревнования по спортивным танцам на колясках будут проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября в КВЦ "Экспофорум".
"В соревнованиях по этому виду спорта обычно принимают участие спортсмены из более чем 20 стран, - заметила Людиновскова. - И всех мы ждали у себя на Кубке мира, но с учетом всех последних событий приедут к нам только 10 сборных. Видимо, самых бесстрашных, которые не боятся танцевать на российском паркете. Остальные по разным причинам отказались в этом году от участия, возможно под влиянием общей ситуации вокруг паралимпийского спорта в России".
По информации ТАСС, МПК неофициально предлагал организаторам исключить из числа участников Кубка мира 2016 года представителей России и провести для последних в эти же даты отдельный дополнительный турнир. Однако пресс- секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России заметила, что организаторы даже не рассматривали вариант проведения Кубка мира, в котором не могут принять участие российские спортсмены.
"Сейчас понимания, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, нет ни у кого. По нашим ощущениям, многие представители Международного паралимпийского комитета, среди которых есть и дружески настроенные к нам люди, тоже находятся в некотором замешательстве", - заметила собеседница ТАСС.
Сборная России по спортивным танцам на колясках занимает лидирующие позиции в мире. На чемпионате мира 2015 года в Италии россияне первенствовали практически во всех дисциплинах.