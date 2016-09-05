Сборная РФ выступит на Кубке мира по танцам на колясках, несмотря на дисквалификацию ПКР

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по танцам на колясках, несмотря на лишение Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), примет участие в Кубке мира, который стартует 9 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России Ирина Людиновскова.

Россияне на домашнем Кубке мира по спортивным танцам на колясках могут остаться без рейтинговых баллов

Кубок мира по спортивным танцам на колясках - ежегодное рейтинговое международное соревнование, право на проведение которого в 2014 году Федерация спортивных танцев на колясках России получила от Международного паралимпийского комитета. Участники турнира, выходящие в финал соревнований, получают баллы согласно занятым местам. Эти баллы позволяют затем спортсменам выступать на чемпионатах мира и Европы.

"Кубок мира по танцам на колясках проходит под эгидой МПК, соответственно, это означает, что на эти соревнования также теоретически распространяются все жесткие решения в отношении Паралимпийского комитета России, - заметила Людиновскова. - Но сейчас складывается весьма непонятная ситуация: российских паралимпийцев в Рио категорически не пускают, но в международных соревнованиях, которые сейчас проходят по другим видам спорта, наши паралимпийцы пока участвуют".

"На данный момент можно говорить, что российские спортсмены официально выйдут на паркет вместе с танцорами из других стран, - продолжила собеседница ТАСС. - Но будут ли зачтены результаты россиян в международном рейтинге, мы пока не знаем. Есть вероятность, что российский спортсмен, занявший первое место, просто уйдет домой с медалью, а рейтинговые баллы получат только иностранцы".

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Число участников Кубка мира-2016 сократилось наполовину

Соревнования по спортивным танцам на колясках будут проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября в КВЦ "Экспофорум".

"В соревнованиях по этому виду спорта обычно принимают участие спортсмены из более чем 20 стран, - заметила Людиновскова. - И всех мы ждали у себя на Кубке мира, но с учетом всех последних событий приедут к нам только 10 сборных. Видимо, самых бесстрашных, которые не боятся танцевать на российском паркете. Остальные по разным причинам отказались в этом году от участия, возможно под влиянием общей ситуации вокруг паралимпийского спорта в России".

МПК находится в замешательстве

По информации ТАСС, МПК неофициально предлагал организаторам исключить из числа участников Кубка мира 2016 года представителей России и провести для последних в эти же даты отдельный дополнительный турнир. Однако пресс- секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России заметила, что организаторы даже не рассматривали вариант проведения Кубка мира, в котором не могут принять участие российские спортсмены.

"Сейчас понимания, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, нет ни у кого. По нашим ощущениям, многие представители Международного паралимпийского комитета, среди которых есть и дружески настроенные к нам люди, тоже находятся в некотором замешательстве", - заметила собеседница ТАСС.

Сборная России по спортивным танцам на колясках занимает лидирующие позиции в мире. На чемпионате мира 2015 года в Италии россияне первенствовали практически во всех дисциплинах.