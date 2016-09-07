Хоккеисты сборной России почтили память ХК "Локомотив" перед тренировкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею перед началом тренировки в рамках подготовки к Кубку мира почтила память ярославской команды "Локомотив", погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Помимо национальной команды, память "Локомотива" минутой молчания почтили и учащиеся ДЮСШ №576 Санкт-Петербурга, пришедшие посмотреть на открытую тренировку сборной России в СК "Юбилейный".

Крушение самолета Як-42 с командой Континентальной хоккейной лиги "Локомотив" на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск - на матч КХЛ с местным "Динамо", первый в сезоне-2011/12.

В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов.