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Лукин назвал бредом информацию о премиях руководству ПКР перед отстранением россиян от Игр

Спорт
7 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Никаких премий ни я, ни (Павел) Рожков (вице-президент ПКР) не получим", - сказал президент Паралимийского комитета России
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Паралимийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин назвал бредом информацию о премиях руководству ПКР перед отстранением отечественных спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом Лукин заявил журналистам.

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Ранее агентство "Весь спорт" сообщило, что руководство ПКР во главе с Лукиным выписало себе премию в размере трех месячных окладов незадолго до окончательного отстранения отечественных спортсменов от Паралимпиады в Рио.

"Премии для руководства, которые якобы были выписаны, - это бред сивой кобылы. Никаких премий ни я, ни (Павел) Рожков (вице-президент ПКР) не получим", - сказал Лукин.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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