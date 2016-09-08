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Знарок: поход сборной РФ по хоккею в церковь - это в традиции русского духа

Спорт
8 сентября, 12:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам тренера, трех дней сбора мало для того, чтобы сделать выводы о готовности сборной к Кубку мира
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поход сборной России по хоккею в церковь перед крупными турнирами - в традиции русского духа. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

В четверг сборная России проведет в Санкт-Петербурге свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку мира, начало - 19:30 мск. Ранее капитан команды Александр Овечкин сообщил, что игроки сходят перед матчем в церковь. "Поход в церковь - это в традиции русского духа", - сказал Знарок.

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По словам тренера, трех дней сбора мало для того, чтобы сделать выводы о готовности сборной к Кубку мира. "Три дня - это очень мало, трудно сказать. Посмотрим после игры", - отметил он.

Решение назначить Овечкина капитаном было принято тренерским штабом, сказал Знарок. Также он отметил, что он и его помощники впервые в таких условиях, когда придется играть по правилам Национальной хоккейной лиги. Речь, в частности, идет об овертаймах в формате "три на три" и возможности видеопросмотра.

"Мы впервые на таком турнире и впервые в таких условиях, - подчеркнул Знарок. - Думаю, что если все происходит по правилам НХЛ, то у нас получится попробовать такие возможности в контрольных матчах".

По словам Знарка, команда готова к тому, что во втором товарищеском матче в Праге сборная будет играть на большой площадке, учитывая, что в Санкт-Петербурге она готовилась на маленькой. "Побольше побегать придется", - сказал он.

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