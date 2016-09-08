ПКР не получил ответа WADA на просьбу провести допинг-контроль на стартах паралимпийцев

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не отвечает на просьбы организовать допинг- контроль на соревнованиях российских паралимпийцев, которые были отстранены от участия в Играх-2016. Об этом сообщил журналистам вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось в WADA, чтобы оно провело допинговый контроль. Ответа пока нет", - заметил Рожков.

РУСАДА в настоящий момент не имеет аккредитации WADA, поэтому лишено возможности полноценного функционирования.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.