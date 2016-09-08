Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) завершил свою работу. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

Временный координационный комитет по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам приведения деятельности ВФЛА в соответствие с антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IAAF, восстановлению членства ВФЛА в IAAF был создан 18 ноября 2015 года.

"Временный координационный комитет выполнил свои функции, он заканчивает свою работу. Они проделали огромную работу, и она была позитивно оценена. Международный олимпийский комитет и даже IAAF отметили, что они выполнили практически все заданные критерии. Но в последний момент были поставлены невыполнимые условия, поэтому могу сказать, что временный координационный комитет свою работу сделал, его миссия завершена", - сказал Жуков.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.