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Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работу

Спорт
8 сентября, 17:02 UTC+3
По словам главы ОКР, деятельность временного координационного комитета отметили также МОК и IAAF
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Президент ОКР Александр Жуков

Президент ОКР Александр Жуков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) завершил свою работу. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

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Временный координационный комитет по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам приведения деятельности ВФЛА в соответствие с антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IAAF, восстановлению членства ВФЛА в IAAF был создан 18 ноября 2015 года.

"Временный координационный комитет выполнил свои функции, он заканчивает свою работу. Они проделали огромную работу, и она была позитивно оценена. Международный олимпийский комитет и даже IAAF отметили, что они выполнили практически все заданные критерии. Но в последний момент были поставлены невыполнимые условия, поэтому могу сказать, что временный координационный комитет свою работу сделал, его миссия завершена", - сказал Жуков.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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