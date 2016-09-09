Полиция Бразилии вызовет главу МОК в качестве свидетеля по делу Хикки

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Бразильская полиция собирается вызвать президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в качестве свидетеля по делу о незаконном распространении билетов на спортивные мероприятия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник гражданской полиции Рио-де-Жанейро Роналдо Оливейра, слова которого приводит агентство AFP.
"Мы хотим услышать Томаса Баха в качестве свидетеля, так как его имя упоминалось в электронной переписке фигурантов дела. Также мы хотим прояснить некоторые сомнения, касающиеся расследования", - сказал Оливейра.
Ранее президент МОК не принял участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ранее стало известно, что Бах не посетит соревнования паралимпийцев в Бразилии.
Бывший президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на олимпийские соревнования. Вскоре после этого он временно покинул все занимаемые должности. Позднее бывший глава ЕОК был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу". 21 августа агентство Reuters сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр.